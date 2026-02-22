Kayseri Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 - 10 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 - 3 dereceye düşecek. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Rüzgar batı yönünden hafif esintiler şeklinde esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi, 23 Şubat'ta sıcaklık 0 - 7 derece arasında seyredecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Salı, 24 Şubat'ta sıcaklık yine 0 - 7 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu bir durumda kalacak. Çarşamba, 25 Şubat'ta sıcaklık -2 - 3 derece arasında değişecek. Kar ve yağmur geçişleri görülecek.

Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumakta yardımcı olur. Yağışlı ve karlı günlerde yollarda dikkatli olmak gerek. Bu, olası kazaların önüne geçmek açısından faydalıdır. Hava koşularındaki ani değişikliklere önlem almak sağlığınızı korur. Güvenliğiniz için tedbirli olmak önem taşır.