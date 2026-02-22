HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 22 Şubat 2026 Pazar günü değişken hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7-10 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışların yanı sıra akşam saatlerinde sıcaklık 0-3 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları değişiklik gösterecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek, ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak ve yollarda dikkatli olmak önemli olacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kayseri'de, 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 - 10 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 - 3 dereceye düşecek. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Rüzgar batı yönünden hafif esintiler şeklinde esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi, 23 Şubat'ta sıcaklık 0 - 7 derece arasında seyredecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Salı, 24 Şubat'ta sıcaklık yine 0 - 7 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu bir durumda kalacak. Çarşamba, 25 Şubat'ta sıcaklık -2 - 3 derece arasında değişecek. Kar ve yağmur geçişleri görülecek.

Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumakta yardımcı olur. Yağışlı ve karlı günlerde yollarda dikkatli olmak gerek. Bu, olası kazaların önüne geçmek açısından faydalıdır. Hava koşularındaki ani değişikliklere önlem almak sağlığınızı korur. Güvenliğiniz için tedbirli olmak önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdiCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdi
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltıRüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.