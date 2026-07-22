Kayseri Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Kayseri'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 - 20 dereceye düşecek. Nem oranı %33 - %38 arasında kalacak. Rüzgar hızı 16 - 17 km/saat civarında olacak. Yağış ihtimali neredeyse yok.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 31 - 32 derece olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise 30 - 32 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %33 - %38 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 16 - 17 km/saat civarında kalacak. Yağış ihtimali düşük olacaktır.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalıdır. Gölgelik alanlarda kalmak iyi bir fikirdir. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Alınacak bu önlemler, sağlığı koruma amacı taşır. Aynı zamanda günün tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.