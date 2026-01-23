Kayseri Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağmurlar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile -2 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar doğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı ise saatte 12 kilometre olacaktır. Nem oranı %82 civarında olacak. Gün doğumu 07:48, gün batımı ise 17:45'te yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de soğuk ve karlı hava koşulları sürecek. Cumartesi günü sıcaklık 0 ile 1 derece arasında ölçülecek. Zaman zaman karla karışık yağmur görülecek. Pazar günü hava sıcaklıkları 4 ile -4 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık 4 ile -1 derece arasında seyredecek. Bulutlu ve güneşli hava koşulları devam edecek.

Soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma riski artıyor. Sürücülerin yavaş ve kontrollü hareket etmeleri önemlidir. Ayrıca, uygun giyinmek faydalıdır. Soğuk hava hipotermi ve donma riskini artırır. Sıcak içecekler tüketmek de önerilmektedir. Açık hava aktiviteleri sınırlandırılmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Pencere ve kapıların sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.