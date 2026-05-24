Kayseri Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu yerel halk ve ziyaretçiler için hazırlık gerektirebilir. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 8 dereceye düşecek. Bu da Kayseri'deki hava durumunun serin ve yağışlı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kayseri'de değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 17 derece civarına ulaşacak. Gece ise 8 derece civarına düşecek. Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 8 derece civarına ulaşacak. Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 10 derece civarına çıkacak. Perşembe günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 25 derece civarına ulaşacak. Bu gün yağışsız bir gün olacak.

Bu hava koşulları Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler için önlemleri gündeme getirebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemli olacak. Uygun ayakkabılar giymek de ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olmak önemlidir. Araçların su birikintilerine girmemesi için özen gösterilmelidir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları göz önünde bulundurulmalı. Kat kat giyinmek, gerektiğinde üst değiştirmek konforu artıracaktır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı ve günlük aktivitelerinizi hava koşullarına göre düzenlemek, olumsuz durumlardan etkilenmenize yardımcı olacaktır.