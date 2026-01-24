HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklık 1-4 derece arasında, gece ise 0-2 derece olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kayseri'de yaşayanlar, bu soğuk günlerde kalın giysiler ve su geçirmez kıyafetler giymeli. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olmak ve uygun önlemler almak önemli.

Kayseri Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 1 - 4 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağmur görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 2 derece civarında olacak. Hava bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 - 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %84 - %87 arasında olacak. Kayseri'de bugün hava soğuk ve karla karışık yağmurlu.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 4 - (-1) derece arasında değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 5 - 0 derece arasında seyredecek. 27 Ocak Salı günü yer yer güneşli, ardından yine bulutlanacak. Bu tarihlerde yağış ihtimali bulunuyor.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında Kayseri'de yaşayanlar dikkatli olmalı. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski göz önüne alınmalı. Yolda dikkatli olunması önemlidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak faydalı olacaktır. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemek için gerekli önlemler almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.