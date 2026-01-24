Kayseri Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 1 - 4 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağmur görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 2 derece civarında olacak. Hava bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 - 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %84 - %87 arasında olacak. Kayseri'de bugün hava soğuk ve karla karışık yağmurlu.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 4 - (-1) derece arasında değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 5 - 0 derece arasında seyredecek. 27 Ocak Salı günü yer yer güneşli, ardından yine bulutlanacak. Bu tarihlerde yağış ihtimali bulunuyor.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında Kayseri'de yaşayanlar dikkatli olmalı. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski göz önüne alınmalı. Yolda dikkatli olunması önemlidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak faydalı olacaktır. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemek için gerekli önlemler almak önemlidir.