Kayseri Hava Durumu! 24 Şubat Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak. Gün boyunca hava kısmen bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 7 - 8 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 0 - 1 derece arasında düşecek. Dolayısıyla, gün boyunca rahat bir hava bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde serinlik hissedilecek.

Gelecek günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü kar ve yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 5 - 6 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülebilir. Sıcaklıklar 2 - 3 derece arasında kalacak. 27 Şubat Cuma günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 0 - 1 derece civarında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler için hazırlık gerektiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Gün boyunca rahat bir hava beklenirken akşam ve gece saatlerinde serinlik hissedilebilir. Akşam ve gece saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. 25 ve 26 Şubat tarihlerindeki kar ve yağmur geçişleri nedeniyle uygun ayakkabı ve kıyafet seçimi önemlidir. 26 Şubat'taki kar sağanağı yolları kaygan hale getirebilir. Dikkatli olunmalıdır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almanız önerilir.