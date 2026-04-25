Kayseri Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Nisan 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı. Gündüz hava sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 5 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi oluşabilir. Dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Hafif yağış ihtimali nedeniyle şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'deki hava durumu değişkenlik gösterebilir. 26 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığın 21 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 10 derece civarında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelebilir.

27 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı 20 derece civarına yükselebilir. Gece sıcaklığın 10 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

28 Nisan Salı günü hava sıcaklığının 18 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 3 dereceye düşeceği öngörülüyor. Çoğunlukla güneşli bir hava hâkim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınıza almayı unutmayın. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiyeler kullanarak ıslanmayı engelleyebilirsiniz.