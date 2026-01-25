HABER

Kayseri Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklıklar 4 ile -3 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sisin kalkmasıyla hava daha az bulutlu hale gelecek. Rüzgar hızı 8,7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda kalın giyinmek, cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak ve dikkatli sürüş yapmak önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile -3 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sis kalkacak. Hava daha az bulutlu hale gelecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 8,7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:48. Gün batımı ise 17:50 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu geçecek. Pazartesi günü, 26 Ocak 2026, hava sıcaklıkları 4 ile -2 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü, 27 Ocak 2026, sıcaklıklar aynı şekilde devam edecek. Kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Çarşamba günü, 28 Ocak 2026, hava sıcaklıkları 5 ile -6 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu soğuk ve bulutlu koşullarda dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gerekir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar etkili olacak, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sürücüler de dikkatli olmalıdır. Yol koşulları kötüleşebilir. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Dikkatli sürüş yapılması önerilir.

