Kayseri Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, hafif kar yağışı ile soğuk bir gün olarak başlayacak. Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde, gece ise sıfırın altında olacak. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları görülecek. Cumartesi günü kar sağanağı, Pazar günü alçak bulutlar bekleniyor. Hava durumu, güvenlik açısından sıcak giysilerle dikkatli olmayı, kar lastiklerini ve düşük sürüş hızını gerektiriyor.

Seray Yalçın

Kayseri'de 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, kış koşullarının etkisiyle hafif kar yağışıyla başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar sıfırın biraz üzerinde olacak. Gece ise sıcaklık sıfırın altında seyredecek. Kayseri'de hava durumu, soğuk ve karla karışık yağışlı bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Bu gün sıcaklık gündüz sıfırın biraz üzerinde, gece ise sıfırın biraz altında olacak. Pazar günü alçak bulutlar hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 1 derece civarında, gece ise -5 derece civarında kalacak.

Pazartesi günü yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 4 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -6 derece civarında seyredecek. Bu dönemde Kayseri'de hava durumu, soğuk ve karla karışık yağışlı günlerden güneşli günlere geçiş yapacak.

Kayseri'de hava durumu, değişken ve soğuk koşulların olacağı bir seyir izleyecek. Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak için giysiler sıcak tutmalı. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalı. Yolda seyahat ederken buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Karla karışık yağışlı günlerde araçların kar lastikleriyle donatılması önemlidir. Sürüş hızının azaltılması da güvenliği artıracaktır. Bu önlemler, Kayseri'de hava durumu koşullarına karşı güvenliği sağlayacak.

