Kayseri Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı, Kayseri'de hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 31 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı 8 km/saat civarında bekleniyor. Nem oranı %43 civarında olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günler için hava durumu açık ve güneşli. 29 Temmuz Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 13 ile 28 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 12 ile 27 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında kalacak. Nem oranı %43 ile %60 arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak önemlidir. Ancak, güneşin etkisini azaltmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Rüzgar hafif olacağı için hafif bir ceket giymek rahatlık sağlayabilir. Nem oranı %43 ile %60 arasında değişiyor. Hava koşulları genellikle rahat olacak. Dışarıda vakit geçirirken hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde açık ve güneşli. Sıcaklıklar 12 ile 31 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz.