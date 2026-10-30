HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 30 Ekim Cuma günü hava durumu sonbahara uygun bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık, gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde düşen sıcaklık, hafif bir serinlik hissi oluşturacak. Cumartesi günü güneşli havanın ardından pazar gününde hafif soğuma bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün geçirebilir, dışarıda vakit geçirmek için uygun giyinerek keyif alabilirsiniz.

Kayseri Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kayseri’de, 30 Ekim Cuma 2026 günü hava durumu, iklime uygun bir şekilde gelecek. Bugünkü hava, merak edenler için güzel bir sonbahar gününe işaret ediyor. Sıcaklık, 20 derece civarında bekleniyor. Gün içinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Ancak, genel olarak ılıman bir hava hâkim olacak. Sabah saatlerindeki serinlik, öğleye yaklaşırken sıcaklığa dönüşecek. Öğleden sonra sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir atmosfer sunulacak.

Kayseri hava durumu açısından dikkat çeken nokta, gün içinde oluşacak bulutlardır. Güneş, bulutların arkasında kaybolacak. Fakat çoğu zaman kendini gösterme fırsatı bulacak. Dışarıda vakit geçirmeyi düşünüyorsanız, hafif bir üst giysi almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerine yaklaşırken, sıcaklık düşecek. Böylece serin bir hava ortaya çıkacak. Dışarıda yürüyüş veya piknik için uygun bir zaman dilimi var. Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Kayseri’de hafta sonu için benzer bir hava tahmini bulunuyor. Cumartesi günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Ancak, pazar günü hafif bir soğuma yaşanabilir. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu yüzden pazar günü için plan yaparken, havanın serinleşeceğini unutmamalısınız.

Kayseri'de artan soğuklar ve ani hava değişiklikleri, bazı önlemler almayı gerektirebilir. Dışarı çıkmayı düşündüğünüzde, hava durumu uygun giyinmek önemli olacak. Kalın giysiler ve rüzgarlıklar, soğuklardan korunmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, çeşitli hava koşullarına hazır olmak için bir şemsiye veya su geçirmeyen giysi bulundurmanız iyi bir fikir. Böylece, beklenmedik hava durumu ile karşılaşsanız bile gününüzü sorunsuz geçirebilirsiniz.

Kayseri'deki hava durumu, hem bugünkü hem de önümüzdeki günler için açık hava etkinlikleri açısından uygun bir profil sergiliyor. Havanın tadını çıkarırken, serin akşam saatlerine karşı önlem almayı unutmayın. Sonbaharın güzellikleri ile dolu bu günlerin tadını çıkarın!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!
Yer: Bursa... Soğuk hava deposunda yangın: Ekipler seferber oldu!Yer: Bursa... Soğuk hava deposunda yangın: Ekipler seferber oldu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.