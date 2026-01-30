Kayseri Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

30 Ocak 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 14 km/saat olacak. Nem oranı ise %81 civarında seyredecek.

31 Ocak Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 24 km/saat olacak.

2 Şubat Pazartesi günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 20 km/saat olacak.

Bu dönemde, Kayseri'de hava durumu genellikle yağmurlu ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Rüzgarın orta şiddette esmesi dikkat gerektiriyor. Rüzgâra karşı korunaklı alanlarda durmak önemlidir. Sıcaklık 7-10 derece civarında seyredecek. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.