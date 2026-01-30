HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 30 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında hava durumu genellikle bulutlu ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 9-10 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu ve güney yönlerinden orta şiddette esecek. Bu süreçte yüksek nem oranı ve rüzgar hızı dikkate alarak dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysiler almak önemli olacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Taner Şahin

30 Ocak 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 14 km/saat olacak. Nem oranı ise %81 civarında seyredecek.

31 Ocak Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 24 km/saat olacak.

2 Şubat Pazartesi günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 20 km/saat olacak.

Bu dönemde, Kayseri'de hava durumu genellikle yağmurlu ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Rüzgarın orta şiddette esmesi dikkat gerektiriyor. Rüzgâra karşı korunaklı alanlarda durmak önemlidir. Sıcaklık 7-10 derece civarında seyredecek. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.