Kayseri Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Kayseri'deki bugünkü hava durumu güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'nin hava durumu stabil kalacak. Cuma günü, 31 Temmuz 2026, hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 26 derece civarında olacak. Cumartesi günü, 1 Ağustos 2026, hava bol güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklık 29 dereceye yükselecek. Pazar günü, 2 Ağustos 2026, hava yine güneşli olacak. Bu günde sıcaklık 32 derece civarına ulaşacak. Önümüzdeki günler oldukça sıcak ve güneşli geçecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık artacak. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacak. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız. Akşam saatlerinde sıcaklık düştüğünde hafif bir ceket almanız rahatlık sağlar. Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilirsiniz.