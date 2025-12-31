Kayseri Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın üzerinde, yaklaşık 3 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde kar yağışı devam edecek. Gece sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Bu saatlerde sıcaklık -1 derece civarına gerileyecek. Rüzgar güneydoğudan batıya doğru esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 10 ile 15 kilometre arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca yaklaşık %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine soğuk ve karlı olacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü gündüz sıcaklıkları -4 dereceye inecek. Gece sıcaklığı -20 derece civarında olacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü gündüz sıcaklıkları -10 derece olacak. Gece sıcaklığı -23 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarının oldukça sert olması bekleniyor.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giysiler giymelidir. Su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar seçmek gerekir. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli gitmek önem taşır. Bu durum, olası kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Kayseri'deki soğuk ve karlı günleri daha güvenli geçirebilirsiniz.