HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karlı geçecek. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 3 derece civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur, öğle ve akşamda kar yağışı öngörülüyor. Gece sıcaklıkları -1 dereceye düşecek. Sıcaklıkların -20 dereceye kadar inmesi muhtemel. Bu süreçte kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Dikkatli araç kullanımı ve evde ısınma sistemlerinin kontrolü önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın üzerinde, yaklaşık 3 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde kar yağışı devam edecek. Gece sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Bu saatlerde sıcaklık -1 derece civarına gerileyecek. Rüzgar güneydoğudan batıya doğru esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 10 ile 15 kilometre arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca yaklaşık %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine soğuk ve karlı olacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü gündüz sıcaklıkları -4 dereceye inecek. Gece sıcaklığı -20 derece civarında olacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü gündüz sıcaklıkları -10 derece olacak. Gece sıcaklığı -23 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarının oldukça sert olması bekleniyor.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giysiler giymelidir. Su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar seçmek gerekir. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli gitmek önem taşır. Bu durum, olası kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Kayseri'deki soğuk ve karlı günleri daha güvenli geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.