Kayseri Hava Durumu! 31 Mart Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu bulutlu ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 10 derece, akşam 6 derece ve gece 4 dereceye kadar düşecek. Rüzgar hızı gün içinde 10 km/saat ile 21 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise sabah %90, akşam %93 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ve yağış durumunda değişiklikler yaşanabilir, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün, 31 Mart 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece olacak. Gece sıcaklıkları 4 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 8 km/saat, gündüz 10 km/saat, akşam 19 km/saat ve gece 21 km/saat hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %90, gündüz %67, akşam %93 olacak. Gece nem oranı da %93 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 2 Nisan Perşembe günü sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Yer yer sağanak yağmur görülebilir.

Bu dönemde Kayseri'de hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız gerekir. Ani yağışlara karşı bu, koruyucu bir önlem olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun giyinmek faydalıdır. Vücut ısınızı korumanız sağlığınız açısından önem taşır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre hareket etmek gerekir. Gerekirse korunaklı alanlara sığınmalısınız. Bu şekilde Kayseri'deki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.

