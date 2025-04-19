HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan sağlık tesisleri incelemesi ve hizmet değerlendirmesi...

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, beraberindeki heyetle birlikte Kocasinan ilçesindeki sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, ilçede hizmet veren sağlık tesisleri tek tek gezilerek mevcut durum kapsamlı bir şekilde incelendi. Ziyaretlerde, tıbbi cihaz altyapısı, hasta yoğunluğu, bebek ve gebe izlem oranları, kanser taramaları ve diğer sağlık göstergeleri detaylı olarak ele alındı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan sağlık tesisleri incelemesi ve hizmet değerlendirmesi...

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; beraberindeki heyetle birlikte Kocasinan ilçesindeki sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Saha ziyaretlerinde ilçedeki sağlık tesisleri tek tek gezilerek; tıbbi cihaz altyapısı, hasta yoğunluğu, bebek ve gebe izlem oranları, kanser taramaları ve diğer sağlık göstergeleri detaylı şekilde incelendi.

AW436159_03

Ayrıca tesislerin fiziki durumu, personel yapısı ve hizmet süreçlerinin işleyişi de yerinde gözlemlendi. Saha ziyaretlerinin ardından hazırlanan değerlendirme raporu, Dr. Mehmet Erşan başkanlığında yapılan toplantıda kapsamlı bir şekilde ele alındı.

AW436159_02

"İYİLEŞTİRMEMİZ GEREKEN ALANLARININ TESPİTİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Toplantının sonunda konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan; "Yerinde gerçekleştirdiğimiz bu incelemeler, sağlık tesislerimizin sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmemiz gereken alanlarının tespiti açısından büyük önem taşımaktadır. Elde ettiğimiz bilgiler ışığında ilçemizdeki mevcut durumu objektif şekilde analiz ederek, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Kocasinan ilçemizde bu değerlendirmeyi gerçekleştirerek, güçlü yönlerimizi ve geliştirilmesi gereken alanları yerinde tespit ettik. Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AW436159_04

İNCELEMEYE KATILANLAR

İncelemeye, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı, Levent Kaşikan, İl Kalite Koordinatörü Metin Atik ve ilgili birim sorumluları da katıldı.

AW436159_05

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her 3 ölümden 1’i kalpten!Her 3 ölümden 1’i kalpten!
İntihar etti! 'Çete baskısı' iddiasına soruşturmaİntihar etti! 'Çete baskısı' iddiasına soruşturma

Anahtar Kelimeler:
Kayseri il sağlık müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde 50 milyon TL iddiası! "Oğlumun kanını mı satacağım size?"

Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde 50 milyon TL iddiası! "Oğlumun kanını mı satacağım size?"

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.