Kayseri Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler müsabakaları tamamlandı

Kayseri Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A İl Birinciliği Müsabakaları, oynanan final maçları ile tamamlandı.Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A İl Birinciliği Müsabakaları kıyasıya mücadeleler ile sona erdi.

Kayseri Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A İl Birinciliği Müsabakaları, oynanan final maçları ile tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A İl Birinciliği Müsabakaları kıyasıya mücadeleler ile sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi. Dereceye giren takımlar ise şu şekilde:

1. Özel İmge Koleji Anadolu Lisesi
2. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi
3.Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi
4. Sema Yazar Anadolu Lisesi

Kaynak: İHA

Kayseri
