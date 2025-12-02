Kayseri Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler müsabakaları tamamlandı

Kayseri Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A İl Birinciliği Müsabakaları, oynanan final maçları ile tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A İl Birinciliği Müsabakaları kıyasıya mücadeleler ile sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi. Dereceye giren takımlar ise şu şekilde:
1. Özel İmge Koleji Anadolu Lisesi
2. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi
3.Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi
4. Sema Yazar Anadolu Lisesi
