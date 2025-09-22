HABER

Kayseri Üniversitesi’nde ’Dünya Araçsız Günü’ etkinliği düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ); çevre dostu ulaşımı teşvik etmek, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ’22 Eylül Dünya Araçsız Günü (World Car Free Day) Etkinliği’ düzenledi.KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gün boyunca hem öğrenciler hem de akademik ve idari personel, bireysel araç kullanımı yerine kampüse yaya olarak ya da bisiklet ve toplu taşıma araçlarıyla ulaşmaya teşvik edildi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ); çevre dostu ulaşımı teşvik etmek, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ’22 Eylül Dünya Araçsız Günü (World Car Free Day) Etkinliği’ düzenledi.
KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gün boyunca hem öğrenciler hem de akademik ve idari personel, bireysel araç kullanımı yerine kampüse yaya olarak ya da bisiklet ve toplu taşıma araçlarıyla ulaşmaya teşvik edildi. Çevreye duyarlı ulaşım biçimlerinin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine katkı sağlamayı hedefleyen etkinliğin açılışında KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yaptığı konuşmada, Dünya Araçsız Günü’nün yalnızca sembolik bir gün olmadığını, bugün düzenlenen etkinliğin Kayseri Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik vizyonunu pekiştiren önemli bir adım niteliği taşıdığını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi’nde ’Dünya Araçsız Günü’ etkinliği düzenlendi 1

Avrupa Hareketlilik Haftası (European Mobility Week) bünyesinde her yıl 22 Eylül’de kutlanan Dünya Araçsız Günü’nün bireysel araç kullanımını azaltmaya, toplu taşıma ve bisiklet gibi çevre dostu ulaşımı teşvik etmeye yönelik küresel bir çağrı olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında; "Üniversiteler yalnızca bilimsel bilgi üreten kurumlar değildir; aynı zamanda topluma yön veren, çevre bilincini artıran ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştıran öncü kurumlardır. Kayseri Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, hem akademik araştırmalarımızda hem de kurumsal uygulamalarımızda çevreye duyarlı adımlar atıyoruz. Yeşil alanların korunması, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusunda da somut projeler hayata geçiriyoruz" sözlerine yer verdi.

Kayseri Üniversitesi’nde ’Dünya Araçsız Günü’ etkinliği düzenlendi 2

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki başarılarına da değinerek; "Geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik alanında bin 477 üniversitenin değerlendirildiği GreenMetric sıralamasında dünya genelinde 663’üncü, Türkiye üniversiteleri arasında ise 53’üncü sırada yer aldık. Aynı şekilde bu yıl ilk kez başvurduğumuz Times Higher Education Impact sıralamasında dünya genelinde 2526 üniversite arasında 801-1000 aralığında, Türkiye genelinde ise sıralamaya katılan 108 üniversite arasında 34-45 aralığında yer alarak, önemli bir başarıya imza attık. Hedefimiz, daha güçlü projeler ve ortak çalışmalarla üniversitemizi sürdürülebilirlik alanında daha üst sıralara taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi’nde ’Dünya Araçsız Günü’ etkinliği düzenlendi 3

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Kayseri Üniversitesinin çevreye duyarlı projelerle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde örnek teşkil etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kayseri Üniversitesi çevre
