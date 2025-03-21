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Kayseri yağlaması dünyanın en iyi ekmekleri arasına girdi

21.03.2025 12:17
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Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından TasteAtlas, Kayseri yağlamasının dünyanın en iyi 50 ekmeği arasına girdiğini açıkladı.

Kayseri yağlaması dünyanın en iyi ekmekleri arasına girdi

Dünyanın en iyi ekmeklerinin güncellendiği açıklamada birinci ve ikinci sıradaki ekmek Hindistan'a ait. El ile açılan şebite sürülen bol kıyması ve özel hazırlanmış yoğurduyla yöresel ürün olan Kayseri yağlaması ise listede 25. sırada yer aldı. 22 yıllık aşçı Şef Erkan Akkuş, Kayseri yağlamasına yoğun talep olduğunu aktararak ekmeğin püf noktasını anlattı. Şebitin elle açılması ve kıymanın iyi seçilmesinin lezzete lezzet kattığını aktaran Akkuş, "Yağlama, etinden şebitine bütün emeğiyle Kayseri'ye ait yöresel bir yemeğimizdir. Yağlamaya başlarken öncelikle kıymamızın iyi seçilmesi gerekiyor, bildiğimiz ve güvendiğimiz kasaptan alırsak iyi olur. Kıymasını, soğanını kısık ateşte dinlene dinlene pişirip hazır hale getiriyoruz. Şebit el açması olması gerekiyor, hazır şebitler aynı lezzeti vermez. Bu şekilde hazırlanan Kayseri yağlamasını servis ediyoruz. Kayseri'de yağlamaya talep ciddi şekilde yoğun. Yağlamayı bayağı bir duyurmuşuz ki şehir dışından gelen misafirlerimizden bile aşırı talep var" dedi.

Kayseri yağlamasının dünyanın en iyi ekmekleri arasına girmesinden dolayı gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Şef Erkan Akkuş, "Bizim için bu onur ve gurur verici, emeklerimizin boşa gitmemiş olmasını görmek. Biz de bu dünyanın en iyi 50 ekmeği içerisine girmenin layığını yaşamaya ve o özende devam etmeye çalışıyoruz. Yağlamamız Kayserimizin yöresel ürünüdür ve vazgeçilmezlerinden biridir. Biz de bunu sunmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri yağlaması yiyen Halil İbrahim Sarı, "Yağlama yemek için Erguvan Restorana geldi, gerçekten çok lezzetli. Yedikten sonra ağzınızda bir kıvam bırakıyor" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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