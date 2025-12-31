HABER

Kayseri’de AFAD ekipleri mahsur kalan araçlara yardıma koştu

Kayseri’nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayarak kaza yapan ve mahsur kalan araçlara AFAD ekipleri koştu.Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olması ile birlikte ilçeye bağlı Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde bazı araçlar kayarak kaza yaparken, bazı araçlar da yoldan çıkarak mahsur kaldı.

Kayseri’nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayarak kaza yapan ve mahsur kalan araçlara AFAD ekipleri koştu.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olması ile birlikte ilçeye bağlı Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde bazı araçlar kayarak kaza yaparken, bazı araçlar da yoldan çıkarak mahsur kaldı. Haber verilmesi ile bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yolda mahsur kalan araçlar, AFAD İl Müdürlüğü Birlik Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından zor şartlar altında kurtarıldı.

Kaynak: İHA

