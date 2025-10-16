HABER

Kayseri’de tır bariyerlere girdi: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere girdi, sürücü yaralandı.

Kayseri’de tır bariyerlere girdi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Nalçık Bulvarı Mimarsinan Köprüsü girişinde meydana gelen trafik kazasında; Y.T. yönetimindeki 38 YC 215 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Y.T’yi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada büyük hasar alan tır vinçle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kayseri
