HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri’nin en soğuk yeri Pınarbaşı oldu

Kayseri’de soğuk hava etkili olurken en soğuk yer olarak-31,4 derece ile Pınarbaşı’nın Pazarsu köyü olarak ölçüldü.Şehirde birkaç gündür etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kayseri’nin en soğuk yeri Pınarbaşı oldu

Kayseri’de soğuk hava etkili olurken en soğuk yer olarak-31,4 derece ile Pınarbaşı’nın Pazarsu köyü olarak ölçüldü.

Şehirde birkaç gündür etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü de olması muhtemel don olayına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre Kayseri’nin en soğuk yeri - 31,4 derece ile Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü oldu. Şehirdeki bazı bölgelerde ölçülen değerler şu şekilde;

Tomarza ilçesi - 30,5, Sarız - 28,2, Pınarbaşı - 27,4, Akkışla - 22,3, Sarıoğlan - 21,6, Tuzla gölü - 20,9, Talas Kamber Köyü - 20,5.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi paylaşımı! MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi paylaşımı!
Arnavutköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptıArnavutköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri soğuk hava dalgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.