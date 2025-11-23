Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosikletin yaptığı kaza anı, başka bir sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Koray A. (25) yönetimindeki 16 KJD 66 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi. Motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır