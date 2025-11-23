HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosikletin yaptığı kaza anı, başka bir sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesinde meydana geldi.

Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosikletin yaptığı kaza anı, başka bir sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Koray A. (25) yönetimindeki 16 KJD 66 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi. Motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kask kamerasına yansıdı 1

Kaza anı kask kamerasına yansıdı 2

Kaza anı kask kamerasına yansıdı 3

Kaza anı kask kamerasına yansıdı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen çocuk toprağa verildiSınıf arkadaşının yumruğuyla ölen çocuk toprağa verildi
4 araçtan zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı4 araçtan zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.