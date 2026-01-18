HABER

Kaza sonrası bariyerlerde asılı kaldı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, araç demir bariyerin üzerinde kaldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesi Serik - Manavgat D 400 kara yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. D.D.’in kullandığı 07 CDV 817 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkan H.Ş.’nin kullandığı otomobil kara yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle D.D.’nin kullandığı otomobil, önce çilek satışı yapılan kulübeye ardından demir bariyere çarpıp üzerinde kaldı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil ile seyir halindeki otomobilin çarpışma anı yer aldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

