Kaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptı

Gaziantep’te kavşakta çarpışan iki otomobilden biri savrularak 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi 20. caddede meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası savrulan otomobillerden biri, yol kenarında annesiyle yürüyen 4 yaşındaki E.K.’ya çarparak altına aldı. Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarıldı. Ağır yaralanan E.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptı 1

Kaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptı 2

Gaziantep
