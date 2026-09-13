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Kaza yapan hafif ticari araçta yangın çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobile çarpan hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza yapan hafif ticari araçta yangın çıktı

Olay, Çorum-Ankara karayolu Hitit Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki hafif ticari araç, frenlerinin tutmaması sebebiyle önünde seyir halinde olan T.S. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Çorum
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