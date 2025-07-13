Kaza yapan tır alev alev yandı

Antalya- Burdur Karayolu OSB 1. Giriş Köprülü Kavşağında meydana gelen olayda, Burdur istikametine seyir halinde olan S.C. idaresindeki mobilya malzemesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sürüklenmeye başlayan tır bir anda alev alarak yanmaya başladı. Seyir halindeki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından üst geçit tedbir amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır