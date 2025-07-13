HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kaza yapan tır alev alev yandı

Antalya’da mobilya malzemesi yüklü tır seyir halindeyken yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapan tır alev alev yandı

Antalya- Burdur Karayolu OSB 1. Giriş Köprülü Kavşağında meydana gelen olayda, Burdur istikametine seyir halinde olan S.C. idaresindeki mobilya malzemesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sürüklenmeye başlayan tır bir anda alev alarak yanmaya başladı. Seyir halindeki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından üst geçit tedbir amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttıAnkara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı
Gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyorGurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu adam aslanla mücadelesini anlattı

Türkiye'nin konuştuğu adam aslanla mücadelesini anlattı

Kendisini kaymakam olarak tanıttı, sahte tören bile düzenlendi!

Kendisini kaymakam olarak tanıttı, sahte tören bile düzenlendi!

Altında 'ikinci dalga başladı' Uzman isim tarih verdi 'O aya kadar sürecek'

Altında 'ikinci dalga başladı' Uzman isim tarih verdi 'O aya kadar sürecek'

Mevduatın cazibesi azaldıkça ona yöneliyorlar 'Bankalar yarışa girebilir! Düştükçe piyasaya girecekler'

Mevduatın cazibesi azaldıkça ona yöneliyorlar 'Bankalar yarışa girebilir! Düştükçe piyasaya girecekler'

Marmaris yine gündemde! Çirkin dansların ardından şimdi de darp

Marmaris yine gündemde! Çirkin dansların ardından şimdi de darp

Araçtan kadın çığlığı yükselince çevredekiler yardıma koştu! Sürücü bir anda gaza basıp kaçtı

Araçtan kadın çığlığı yükselince çevredekiler yardıma koştu! Sürücü bir anda gaza basıp kaçtı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.