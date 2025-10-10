HABER

Kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı.

Kaza, otogar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda kamyonet yol kenarında bulunan dereye uçtu. Dereye uçan kamyonet sürücüsünün emniyet kemerinin takılı olması sürücüyü muhtemel yaralanmalardan korurken, sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlarınn durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinden kendi imkanıyla çıkan sürücüyü dereden çıkarttı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

