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Kazada güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı

03.04.2025 08:27
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kazaya müdahale eden polis memuruna kamyonet çarptı.

Kazada güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı

Edinilen bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri başka bir kaza olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. O esnada sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, güvenlik önlemi alan polis F.D.'ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çarpan kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, polis memuru F.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
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