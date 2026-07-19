Kazada yaralanan Nurbanu yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki K.Y. (21) yönetimindeki otomobil ile S.T. (27) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olan Nurbanu Türkseven, S.P. (9), M.D. (37) ve M.P. (37) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kaldırıldıkları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune hastanelerinde tedaviye alındı. Nurbanu Türkseven, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır