Kazakistan'da dehşet anları! Oyun oynarken çamaşır makinesine sıkıştı

Kazakistan'da bir çocuk, arkadaşıyla oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı. Arkadaşı acil yardım numarasını arayıp ekiplerden yardım istedi. İşte detaylar...

Kazakistan'ın Ridder kentinde evde tek başına kalan iki kız çocuğundan biri oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı.

Diğer çocuk, arkadaşının sıkışması üzerine acil yardım numarasını arayarak ekiplerden yardım istedi.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI!

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çağrı üzerine eve gelen kurtarma ekibinin çocuğu sıkıştığı yerden kurtardığı ifade edilerek, ailelere çocuklarına acil yardım numarasının öğretmeleri çağrısında bulunuldu.

