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Kazakistan ve Benin ikili ilişkileri geliştirme konusunda anlaştı

Kazakistan ile Batı Afrika ülkesi Benin'in dışişleri bakanlıkları arasında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla siyasi ve diplomatik istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan ve Benin ikili ilişkileri geliştirme konusunda anlaştı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, çalışma ziyareti kapsamında başkent Astana'ya gelen Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ile bir araya geldi.

Taraflar arasındaki görüşme, Benin'den Kazakistan'a dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olurken, bunun ikili ilişkilerde yeni dönemin başlangıcı olduğu kaydedildi.

Ticaret, lojistik ve dijitalleşme alanlarında işbirliğini genişletme konularını ele alan taraflar, görüşmede bu bağlamda hukuki çerçevenin iyileştirilmesi ve çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, görüşmede, yeni jeopolitik koşullarda ülkesinin Afrika kıtasıyla eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ekonomik ortaklığı geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Benin ile tarım, ulaştırma ve lojistik, finans, dijitalleşme ve telekomünikasyon teknolojileri gibi gelecek vadeden alanlarda işbirliğini geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nurtleu, 2024 yılında Kazakistan ile Benin arasındaki ticaret hacminin 700 milyon dolar olarak kaydedildiğini, bu rakamı artırmak için Benin'e ticari misyon göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Benin Dışişleri Bakanı Bakari de ülkelerinin ortak değerleri paylaştığına işaret ederek, temelde güçlü, dinamik ve verimli ilişkiler kurmak istediklerini aktardı.

Bunun yanı sıra taraflar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde gıda güvenliği alanındaki etkileşimi ele aldı.

Görüşme sonrası Nurtleu ve Bakari, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla siyasi ve diplomatik istişarelere ilişkin dışişleri bakanlıkları arasındaki mutabakat zaptını imzaladı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Benin Kazakistan
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