Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir? Keçi yoğurdu nasıl yapılır ve neye iyi gelir?

Zengin kalsiyum içeriği ile öne çıkan yoğurt kemik sağlığını korumakla kalmaz, fosfor, potasyum mineralleri ve çeşitli vitaminler açısından da son derece zengin olduğu için genel sağlığı destekleyici faydaları da vardır. Türk mutfağında neredeyse tüm sofralarda her öğün birçok yiyecek yanında servis edilen ve tüketilen yoğurdun da birçok farklı çeşidi vardır.

Birçok faydası ile bilinen yoğurdun sağlığa olan faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Sindirim sistemini düzenler.

Vajinal enfeksiyonların önüne geçmekte etkilidir.

Cilde parlaklık verir.

Diş ve ağız sağlığını korur.

Bağışıklığı güçlendirir.

İltihabı azaltır.

Tokluk hissi verir.

Kemikleri korur.

Çeşitli türleri bulunan yoğurt günümüzde doğal beslenmeyi tercih eden ve hazır ürünlerden mümkün olduğu sürece uzak durmaya çalışan kişilerin evde kendi de ürettiği bir besin haline gelmiştir. Türkiye’nin dört bir yanında çeşit çeşit üretilen yoğurdun en bilinen türlerinden biri de keçi yoğurdudur.

Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir? Keçi yoğurdu neye iyi gelir?

Uzman doktorların da onayladığı gibi birçok açıdan insan sağlığını destekleyici olan keçi yoğurdu çeşitli hastalıkların da önüne geçtiği tespit edilen bir yoğurt türü olarak kabul edilmektedir. Hatta bazı uzmanlar tarafından keçi yoğurdu yiyen kişilerde hastalık risklerinin diğer kişilere göre %18 oranında daha az olduğu açıklanmıştır.

Halk arasında ölüm hariç her şeye çare olduğuna dair söylentiler bulunan birçok besin vardır. Bunlardan biri de zengin içeriği ile keçi yoğurdudur. Keçi yoğurdunun en bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Kilo vermeye yardımcıdır.

Cilde pürüzsüzlük verir.

Saçlara parlaklık verir.

Kanser önleyicidir.

Güç ve enerji verir.

Yüksek oranda B1 ve B2 vitaminleri barındırır. Bu özelliği sayesinde vücuda rahatlık verir.

Stresi ve gerginliği azaltır.

Kemik erimesini engeller.

Egzamaya iyi gelir.

Astıma iyi gelir.

Cilt hastalıklarını tedavisinde kullanılır.

Ağız sağlığına iyi gelir.

Kronik bronşite iyi gelir.

Beyin sistemine enerji verir.

Mide sorularını giderir.

Mikrobik enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Keçi yoğurdu nasıl yapılır?

Son zamanlarda daha çok evde yapılan keçi yoğurdu hazırlaması son derece kolaydır. Evde keçi yoğurdu yapabilmek için gerekli olan malzemeler ve tarif aşamaları şu şekildedir:

Malzemeler

3 kilo keçi sütü

2 kaşık yoğurt

Yapılış aşamaları

Süt bir tencerede kaynatılır.

10 dakika içinde kaynayan süt bir süre ılımaya bırakılır.

Fırın 150 dereceye ayarlanarak 8 dakika kadar ısıtılır.

Bir kapta 2 kaşık yoğurt üzerine sütten eklenerek çırpılır. Bu aşamada takta kaşıkla karıştırmak gerekir.

Kaplara bu şekilde bölüştürülen karışımlar ılık fırına yerleştirilir.

8 saat kadar mayalanmaya bırakılır.

Bu sürenin ardından bir gece de buzdolabında bekletildikten sonra tüketilebilir.

Keçi yoğurdu alerji yapar mı?

Her ne kadar birçok açıdan insan sağlığına olan yararları ile bilinse ve genel sağlığı desteklediği uzman doktorlar tarafından onaylansa da diğer birçok besin gibi keçi yoğurdunun zararları da olabilir. Olası bazı yan etkilerden zarar görmemek için dikkatli ve bilinçli bir şekilde tüketmek gerekir. Özelikle hamileler, emziren anneler, ileri yaştaki kişiler, alerjik reaksiyonları bulunan kişiler, hasta olan ve ilaç kullanan kişiler, kronik hastalığı bulunanlar gibi farklı kesimler mutlak doktora danışarak kullanmalıdır. Özellikle keçi sütüne alerjisi olanlarda çeşitli alerjik belirtiler görülür.

Olası yan etkiler ya da keçi yoğurdunun zararları şu şekilde kendini gösterebilir: