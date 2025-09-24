Kedilerin rahatlatıcı ve sakinleştirici olması dışında sevimlilikleri ile de stres aldığını düşünen birçok kedi sever vardır. Ancak onların bakımları ve sağlıkları kontrol altında tutulmalı, evde beslenen kedilerin tüm sorumluluğu tam olarak alınmalıdır. Çok belirgin olmayan bazı hastalıklar ve sorunlara dair işaretler kedilerin tüyleri ve derileri takip edilerek anlaşılabilmektedir. Sağlıklı kedilerin kıl yapıları, tüylerinin şekli, rengi ya da dokusu birçok durum hakkında işaret verebilmektedir.

Kediler neden tüy döker? Sebebi nedir?

Yeterli ve dengeli beslenen, sağlıklı olan kedilerde bağışıklık, boşaltım ve sindirim sistemleri başta gelmek üzere tüm organlar ve dokular sorunsuz ve uyumlu şekilde çalışabilmektedir.

Tüm kedilerin tüy dökme dönemi olabilmektedir. Tüylerini belli oranlarda ve belli dönemlerde dökebilen kedilerde bir sağlık sorunu söz konusu olmak zorunda değildir. Asıl sorun olarak kabul edilebilecek durum kedilerin tüy dökme miktarlarının ve dönemlerinin normalden farklı ve aşırı olmasıdır.

Kedilerde tüy dökülme sorunu, çok fazla miktarlarda tüy dökülüyorsa mutlaka dikkate alınmalıdır. Birçok farklı nedene bağlı olarak kediler çok fazla miktarlarda tüy dökebilmektedir. Eksik ve yanlış beslenmeden strese birçok farklı neden kedilerde aşırı tüy dökme sorununa yol açabilmektedir. En çok görülen ve bilinen tüy dökme nedenleri şunlardır:

Stres

Sağlık sorunları ve çeşitli hastalıkların belirtileri (Enfeksiyonlar, dış parazitlerden bazıları, mesane sorunları gibi)

Beslenme eksiklikleri ya da hataları

Kilo verme

Mevsimsel olarak belli dönemlerde bir miktar tüy dökülmesi kediler için olağan bir durumdur ancak takip edilmelidir. Normal miktarlardan fazla tüy dökülürse ciddi sorunların belirtisi olarak kabul edilebilir. Bu yüzden böyle durumlar yaşandığı zaman vakit kaybetmeden bir veteriner hekime götürmek gerekmektedir.

Kedilerde insanlardaki saç dökülmesi gibi belli dönemlerde tüy dökülme durumları olabilir. Ancak tüy dökülmesine neden olan çeşitli hastalıklar ya da enfeksiyonlar da olabilmektedir. Şu durumlarda kedilerin tüy dökmeleri ciddi kabul edilmeli ve bir an önce veterinere danışılmalıdır:

Normalden fazla miktarlarda tüy dökülüyorsa

Dönemsel geçişler dışında tüy dökümü oluyorsa

Bölgesel tüy dökülmesi yaşanıyorsa

Kedi normalden çok daha fazla miktarlarda tüy yumağı kusuyorsa

Kedi normalden çok daha fazla temizleniyorsa

Evde bakılan kedinin cinsi, ırkı, huyu, bazı rutinleri ve alışkanlıkları bilinmeli, takip edilmeli ve birlikte yaşanan kedi iyi tanınmalıdır. Herhangi bir sorunu olduğu zaman kendi söyleyemeyeceği için kedilerin özellikle tüyleri ile ilgili değişiklikler mutlaka takip edilmelidir. Olası bir farklı durum, rutininden çıktığı çeşitli hareketler gözlemleniyorsa bir an önce veterinere gidilmesi gerekebilir.

Beslenme düzeni ile kedilerin hem tüyleri hem de ciltleri arasında da önemli bir bağ bulunmaktadır. Yanlış beslenmeye yönelik meydana gelen çeşitli sağlık sorunları aşırı tüy dökme gibi durumlara neden olabilmektedir. Yetersiz beslenen kedilerde farklı hastalıklar ve tüy dökülmesi sorunu gözlemlenebilmektedir.

Kedilerde aşırı miktarlarda tüy dökülmesi yaşanmasının arkasında çeşitli cilt hastalıkları da yaşanabilmektedir. Cansız ve sert yapıda tüyler, ciltte oluşan kabuklanmalar, tüylerin matlaşması gibi durumlar tüy dökülmesine eşlik ederek ciddi sorunlara yol açabilmektedirler. Normalden fazla temizlenen ve kaşınan kedilerde ciddi tüy sorunları yaşanıyor olabilir.