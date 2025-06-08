Kediyi tekmelediği iddia edilen şahıs, dört kişi tarafından darp edildi

Olay Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek şahıs, sokak kedisine tekme attı. Olayı gören dört genç, şahsa müdahale ederek cadde ortasında darp etmeye başladı. Yumruk ve tekmelerle yere düşen şahsın kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay sırasında yoldan geçen bir kadın ve küçük yaştaki çocuğunun da büyük korku yaşadığı görüntülerde dikkat çekerken, vatandaşların panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır