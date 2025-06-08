HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kediyi tekmelediği iddia edilen şahıs, dört kişi tarafından darp edildi

Ankara’da kediyi tekmelediği iddia edilen şahıs, dört kişi tarafından darp edildi.

Kediyi tekmelediği iddia edilen şahıs, dört kişi tarafından darp edildi

Olay Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek şahıs, sokak kedisine tekme attı. Olayı gören dört genç, şahsa müdahale ederek cadde ortasında darp etmeye başladı. Yumruk ve tekmelerle yere düşen şahsın kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay sırasında yoldan geçen bir kadın ve küçük yaştaki çocuğunun da büyük korku yaşadığı görüntülerde dikkat çekerken, vatandaşların panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sır cinayet: 7 yıl önce öldürülen Kerem'in son görüntüsü ortaya çıktı! 'Camdan bir şey gördü ve öldürüldü'Sır cinayet: 7 yıl önce öldürülen Kerem'in son görüntüsü ortaya çıktı! 'Camdan bir şey gördü ve öldürüldü'
Saral'dan AK Parti kurucularından olan Hüseyin Çelik'e sert tepkiSaral'dan AK Parti kurucularından olan Hüseyin Çelik'e sert tepki

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Bakanlık didik didik inceledi yüzlerce kişiyi tespit etti!

Bakanlık didik didik inceledi yüzlerce kişiyi tespit etti!

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.