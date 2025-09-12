'Kelleme 1 milyon dolar ödül koydular' sözleri sonrası Sezai Gülmez'e ikici saldırı... Dikkat çeken paylaşım: "Böyle icraatlarla gelin, devam"

29 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde meydana gelen ilk olayda Beyoğlu'nda eğlence mekanı sahibi olan Sezai Gülmez, şoförü park halindeki araca gittiği sırada caddeye giren otomobilden açılan ateşin hedefi olmuştu. Olayın ardından saldırganlar kaçarken şoför bacağından yaralanmıştı. Kurşunlar araca da isabet ederken yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Gülmez, ikinci kez saldırıya uğradı. İşte haberin tüm detayları!

HASTANE KANTİNİ İHALESİ YÜZÜNDEN HUSUMET İDDİALARI

Olay, saat 13.15 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanı sahibi olan ve daha önce birçok kez silahlı saldırıya uğrayan Sezai Gülmez, hastane kantini ihalesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından çalıntı motosikletle takip edildi.

Aracından inerek yönetim binasına doğru yürüyen Gülmez, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Gülmez, yönetim binasına sığınarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülmez, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin çalıntı motosikletle kaçtığını belirledi. Kısa sürede tespit edilen A.K. ve Ş.D. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.'nin 11 suç kaydı olduğu, yapılan üst aramasında ise 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "BÖYLE GELİN BANA DEVAM..."

Sezai Gülmez, TikTok'ta paylaştığı bir videoda şu ifadelerde bulundu:

"Bugünkü icraatınız güzeldi. Bana böyle gelin. Evin önünde olmasın böyle olsun. Tetikçi, motorun üstünde abi kardeş ikiniz otursaydınız ya. Bugün şöyle sanmayın: 'Sezai kıl payı kurtuldu' Bugün beni boşa düşüren bir şey vardı. Silahsız gittim. Belimde silahım olsaydı. Tetikçileri ben indirmiştim. Onlar canını kurtardı, ben değil. Böyle icraatlarla gelin bana devam."

İşte o paylaşım:

"KELLEME 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞLARDI"

31 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından Gülmez, “Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır