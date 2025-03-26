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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü! "Bir defter ve kalemi ile gelmişti"

26.03.2025 17:39
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Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Cezaevi çıkışında Kılıçdaroğlu, açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü! "Bir defter ve kalemi ile gelmişti"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "Verdiğimiz mücadele bir adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi haksız kılabilecek taşkınlıklardan da özenle kaçınmak gerekiyor. O zaman geniş kitlelerin desteğini her zaman alabiliriz. Çünkü ben adım gibi eminim bizim gibi düşünmeyenler bile bu ülkede adaletin olmasını isterler. Adaletin olmadığı bir yerde zaten bir toplum huzur içinde yaşayamaz" dedi.

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'VERDİĞİMİZ MÜCADELE BİR ADALET MÜCADELESİDİR'

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi önemli bir görevi yaparken bir kişinin hapse atılması doğru değildir. Ekrem Bey bugüne kadar herhangi bir talep geldiğinde gitti ifadesini verdi. Dolayısıyla tutuklanması, hapse atılması demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değildir. Biraz sohbet ettik. Konuştuk. Türkiye meselelerini konuştuk. Orta Doğu'yu konuştuk. Kendisi bazı notlar aldı. Bir defter ve kalemi ile gelmişti. Gördüğüm manzara şu değerli arkadaşlar; insanlık tarihi adalet mücadeleleri tarihidir. Adem'den bu yana adaleti insanlık her aşamada istemiştir. 21'inci yüzyıldayız. Yine aynı mücadeleyi yapıyoruz. Bundan sonraki kuşaklar da aynı mücadeleyi yapacaklardır. Bizim görevimiz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi. Her evde, her ortamda huzurun olmasıdır. İnsanlar görevlerini yaptıkları zaman onları alkışlamak da bizim görevimizdir. Elbette bu mücadeleyi yaparken mücadeleye haksızlık kazandıracak bir eylemden de özenle kaçınmak gerekiyor. Verdiğimiz mücadele bir adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi haksız kılabilecek taşkınlıklardan da özenle kaçınmak gerekiyor. O zaman geniş kitlelerin desteğini her zaman alabiliriz. Çünkü ben adım gibi eminim bizim gibi düşünmeyenler bile bu ülkede adaletin olmasını isterler. Adaletin olmadığı bir yerde zaten bir toplum huzur içinde yaşayamaz" dedi.

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'ŞİDDETTEN UZAK, ADALET MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR SÜRDÜRMEKTİR'

Kılıçdaroğlu, "Silivri'deki hapishanede yatan çok sayıda saygın insan var. Ve her seferinde dile getirdiğim adaletsizlikler dolayısıyla pek çok insan bu hapishanede yatıyor. Önümüzdeki hafta da geleceğim. Yine Ekrem Bey dışında diğer arkadaşları da ziyaret edeceğim. Genel başkan var onu da ziyaret edeceğim. Dolayısıyla buradan tekrar halkıma şunu söylemek isterim şiddetten, taşkınlıklardan uzak, adalet mücadelesini hakkı kılabileceğimiz her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir. Bunu yaptığımız zaman çok daha güçlü, çok daha dirençli, çok daha beraber birlikte olan, birbirini kucaklayan bir Türkiye'yi inşaa etmiş oluruz hepinize teşekkürler" diye konuştu. (DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu operasyonu
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