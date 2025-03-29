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  4. Yer: İstanbul! Cama çıkan kadın 'evde birileri var' diye bağırdı: Kendini boşluğa bıraktı

Yer: İstanbul! Cama çıkan kadın 'evde birileri var' diye bağırdı: Kendini boşluğa bıraktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 22:26
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İstanbul'da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, 2. kattaki evinin penceresine çıkarak evde başka birilerinin olduğunu söyledi. Çevredeki vatandaşların uyarılarını aldırmayan kadın kendini aşağıya bıraktı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Cama çıkan kadın 'evde birileri var' diye bağırdı: Kendini boşluğa bıraktı

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın 2'inci katında yaşayan yabancı uyruklu kadın, uzun zamandır psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Kadın, evde yalnız olduğu esnada cama çıkarak bağırmaya başladı. Evde başka birilerinin olduğunu söyleyen kadını gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

AŞAĞI ATLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların uyarılarını aldırmayan kadın kendini camdan aşağıya attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul
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