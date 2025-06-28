Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olay olacak iddia: ‘İhraç edecekler’

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edilmesi için sistematik bir süreç başlattığını öne sürdü.

Yarkadaş paylaşımında, “CHP Genel Merkezi çözüm yerine yeni sorunlar oluşturacak adımlar atıyor. Partiyi destekleyen medya organlarında sadece kurultay konuşuluyor. Konuyu gündemde tutan mevcut yönetim. Şimdi ise büyük bir kırılma yaratacak yeni bir adımın hazırlığı yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Merkezi çözüm yerine yeni sorunlar yaratacak adımlar atıyor.

CHP’nin mevcut yöneticileri CHP’yi destekleyen medya organlarında kurultaydan başka hiçbir şey konuşmuyor.

Dolayısıyla konuyu gündemde tutan mevcut yönetim…

Şimdi ise büyük bir kırılma yaratacak yeni bir adımın hazırlığı var.

Genel merkez, il başkanlıklarına bir çerçeve metin yollandı. Bu metin CHP’nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Metin il başkanlıkları tarafından zenginleştirilecek ve peş peşe yayınlanacak.

Böylece Kılıçdaroğlu karşıtı bir hava yaratılacak. Ardından ise Kılıçdaroğlu’nu İHRAÇ etmek için düğmeye basılacak.

Allah akıl fikir versin…