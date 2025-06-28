HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye’nin konuştuğu düğünün ardından Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Çorum ziyareti!

Son günlerde aldığı kararlarla CHP’de tartışmalara neden olan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta oğlu Ahmet Emin Ahlatcı'yı evlendiren Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunmak için Çorum'a gitti.

Türkiye’nin konuştuğu düğünün ardından Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Çorum ziyareti!

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding'in patronu Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı geçtiğimiz hafta Çorum'da düzenlenen düğün ile dünya evine girdi.

Türkiye'nin konuştuğu düğüne ünlüler akın ederken, çiftin mutlu gecesi için Amasya Merzifon Havalimanına yurtdışı ve yurtiçinden 23 özel jet ve 2 charter uçağı iniş yaptı.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU DÜĞÜN İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, 30 Haziran'da görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı davasına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem olan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikte Çorum'a giderek Ahmet Ahlatçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

3

Düğüne katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu, işadamı Ahmet Ahlatcı'yı Altın Rafinerisi'nde ziyaret ederken, görüşmede Ahlatcı'nın eşi Sibel Ahlatcı ile kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı da hazır bulundu.

4

2Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk kez ortaya çıkan detay! Ekrem İmamoğlu: ‘Param, pulum, işim vardı...'İlk kez ortaya çıkan detay! Ekrem İmamoğlu: ‘Param, pulum, işim vardı...'
Alev alan otomobili çevredekiler söndürdüAlev alan otomobili çevredekiler söndürdü

Anahtar Kelimeler:
Çorum Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Engin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil

Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Türkiye’nin konuştuğu düğünün ardından Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Çorum ziyareti!

Türkiye’nin konuştuğu düğünün ardından Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Çorum ziyareti!

CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.