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Kemal Kılıçdaroğlu krizinde bir açıklama da Mansur Yavaş’tan geldi: ‘İş kavgaya döndü! Bunu beklemiyordum'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları CHP’de büyük kriz yarattı. Görüşmeye katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Yavaş, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni bir buluşma olasılığının düşük olduğunu belirtti. Yavaş açıklamasında ise "Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu krizinde bir açıklama da Mansur Yavaş’tan geldi: ‘İş kavgaya döndü! Bunu beklemiyordum'

CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kısa süre önce görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Ünsal Ünlü’ye konuştu. Gazeteci Ünlü, Yavaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını YouTube yayınında paylaştı.

Ünlü'nün aktardığına göre Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşmeye kapalı:

“Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum.”

"BÖYLE BİR TAVIR BEKLEMİYORDUM"

Yavaş, Ünlü'nün "Kemal Bey'den böyle bir tavır bekliyor muydunuz?" sorusuna ise, “Beklemiyordum, Kemal Bey'in tavrı bundan sonraki süreci de zora soktu” yanıtını verdi.

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Yaşananların CHP'ye hiçbir katkısı olmadığını da belirten Yavaş, “Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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