Kemaliye’de üniversite yolunda yavru ayı görüldü

Ayının sabah erken saatlerde yolda olması, öğrencilerin henüz okul yoluna çıkmaması nedeniyle olası bir tehlikenin önüne geçti. Vatandaşlar bu durumu büyük bir şans olarak değerlendirirken, olay bölgede artan yaban hayvanı popülasyonunun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul yollarında ve ilçe girişlerinde önlem alınmasını talep etti.

Kemaliye halkı yetkililere seslenerek, "Doğayı ve yaban hayatını koruyalım ama insan yaşamı da güvence altında olsun" çağrısında bulundu.

(İHA)