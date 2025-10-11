HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kemaliye’de üniversite yolunda yavru ayı görüldü

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bu sabah saatlerinde yaşanan olay, yaban hayvanlarının ilçe merkezine kadar inmeye başladığını bir kez daha gözler önüne serdi. Saat 10.00 sularında, üniversite ve ilçe merkezi güzergâhında bulunan yolda bir yavru ayı görüldü.

Kemaliye’de üniversite yolunda yavru ayı görüldü

Ayının sabah erken saatlerde yolda olması, öğrencilerin henüz okul yoluna çıkmaması nedeniyle olası bir tehlikenin önüne geçti. Vatandaşlar bu durumu büyük bir şans olarak değerlendirirken, olay bölgede artan yaban hayvanı popülasyonunun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul yollarında ve ilçe girişlerinde önlem alınmasını talep etti.

Kemaliye halkı yetkililere seslenerek, "Doğayı ve yaban hayatını koruyalım ama insan yaşamı da güvence altında olsun" çağrısında bulundu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meksika'yı esir alan sel felaketi! Çok sayıda ölü var: Savunma Bakanlığı dahil teyakkuza geçildiMeksika'yı esir alan sel felaketi! Çok sayıda ölü var: Savunma Bakanlığı dahil teyakkuza geçildi
Karakolda çocuğunun gözü önünde dayak yedi!Karakolda çocuğunun gözü önünde dayak yedi!

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.