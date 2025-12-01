HABER

Kemer’de zabıtadan restoran ve kafelere denetim

Antalya'nın Kemer ilçesinde zabıta ekiplerince restoran ve kafelerde denetim gerçekleştirildi.Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren restoran ve kafelerde denetimlerde bulundu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde zabıta ekiplerince restoran ve kafelerde denetim gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren restoran ve kafelerde denetimlerde bulundu. Son günlerde gıda güvenliği haberleri ve artan şikayetler nedeniyle denetimlere hız veren ekipler, restoran ve kafelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, menü fiyatları, hijyen şartları ve genel düzen konularında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, üretimde kullanılan tavuk etlerinin tedarik edildiği firma bilgileri, ürünlerin son tüketim tarihleri, işletmelerin lisanslı firmalar tarafından ilaçlanıp ilaçlanmadığı, döner hazırlama ve servis alanlarının genel hijyen durumu, çalışan personelin hijyen kurallarına uyumu ayrıntılı şekilde kontrol edildiği belirtildi.

Vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

