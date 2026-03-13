Kendini tehlikeye atan polis yangının büyümesini önledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın bahçesinde çıkan yangında olay yerine giden polis, yanan yatağı kendini tehlikeye atarak uzaklaştırdı.

Kendini tehlikeye atan polis yangının büyümesini önledi

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan yatak henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı.

Kendini tehlikeye atan polis yangının büyümesini önledi 1

POLİS MEMURU KENDİNİ TEHLİKEYE ATTI

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, sıçrayan alevler evlerin pencerelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini tehlikeye atan polis yangının büyümesini önledi 2

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, kendilerini tehlikeye atarak yanan yatağı binanın yanından uzaklaştırdı. Bu sırada bir polis memurunun eli yaralanırken, gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Kendini tehlikeye atan polis yangının büyümesini önledi 3

Binada maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

