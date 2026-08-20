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Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Elif Beyazköse, itfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evinde ölü olarak bulundu.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2176 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Elif Beyazköse’den (76) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörlü merdiven yardımıyla eve balkondan girdi. Eve giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Gerekli incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi ADÜ morguna kaldırılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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