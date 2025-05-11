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Kendisinden haber alınamıyordu! Tarlada ölü bulundu

Aydın’ın Çine ilçesinde kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Önel Kasap, tarlada ölü olarak bulundu.

Kendisinden haber alınamıyordu! Tarlada ölü bulundu

Olay, Çine ilçesi Evciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden 65 yaşındaki Önel Kasap’tan ailesi bir süre sonra haber alamadı. Ulaşılamayan Kasap için endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. O esnada babasını aramaya çıkan Kamil Kasap, tarlada hareketsiz bir şekilde yatan biri olduğunu fark etti. Yanına gittiğinde şahsın babası olduğunu ve nefes almadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasap’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kasap’ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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