HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kendisine bıçakla saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu

ŞANLIURFA’da, Mahmut Hamlacı (61), evde tartıştığı oğlu Müslim Hamlacı’nın (26) bıçaklı saldırısına uğrayınca av tüfeğiyle ateş açtı. Müslim Hamlacı hayatını kaybetti, babası ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kendisine bıçakla saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Olay, dün gece meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ailevi sorunlar olan baba ve oğul arasında, evde tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Müslim Hamlacı, babasına bıçakla saldırdı. Yaralanan Mahmut Hamlacı, kendini korumak amacıyla av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabetiyle yaralanan Müslim Hamlacı, yere yığıldı; babası ise yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslim Hamlacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Mahmut Hamlacı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duran'dan, Azerbaycan-Ermenistan açıklamasıDuran'dan, Azerbaycan-Ermenistan açıklaması
Tartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandıTartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Kayseri'den Belçika'ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu

Kayseri'den Belçika'ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.