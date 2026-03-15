HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Güncel

Kendisine saldıran köpeklerin sahibini vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Bilecik’te kendisine saldıran köpeklere av tüfeği ile ateş ettiği esnada hayvanların sahibini ayağından vuran 17 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 14.15 sıralarında Merkez ilçesi Gökpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.İ. (17) isimli çocuk koyunlarını otlatırken, S.Y. (44) isimli şahsa ait çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Y.İ., av tüfeğiyle köpeklere ateş ettiği esnada S.Y.’yi av tüfeğiyle ayağından vurarak hafif şekilde yaraladı.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen Y.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.