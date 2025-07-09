Kendisini darp eden dayısını öldürdü! Güvenlik kamerasına yakalandı: Bakın cesedi kiminle taşımış...

Olay, 29 Mayıs 2024 saat 02.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan'dan Erzurum'a anneannesinin yanına gelen İlayda A., saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı, 2 saat sonra da geri döndü. Saat 02.00 sıralarında eve alkollü gelen dayısı Murat T. ile İlayda A. arasında akşam sokağa çıkma nedeniyle tartışma çıktı. İlayda A., kendisine kötü söylemlerde bulunup darbettiğini öne sürdüğü dayısını bıçakladı.

KURTARILAMADI

Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlayda A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyarak asansöre bindirdi. İlayda A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İlayda A.'nın 'Kasten yaralama’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’, ‘Tehdit ve hakaret' suçlarından 20 suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından arandığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan İlayda A., ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE MÜEBBET, ARDINDAN 14 YIL

İlayda A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkeme'nde görülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık İlayda A., haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadan 'müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Mahkeme, İlayda A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada 1/3 oranında indirime giderek, 14 yıl hapse hükmetti. İlayda A.'nın avukatı, kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

(DHA)