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Kene kabusu geri döndü! Sivas'ta 1,5 yaşındaki Metehan hayatını kaybetti... Cenazeye katılanlar maske taktı

Sivas'ta 1,5 yaşındaki bebek Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı. Bebek, daha sonra Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tütüncü'nün cenazesi jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi. Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.

Kene kabusu geri döndü! Sivas'ta 1,5 yaşındaki Metehan hayatını kaybetti... Cenazeye katılanlar maske taktı
Melih Kadir Yılmaz

Alınan bilgilere göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.

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TOKAT'A SEVK EDİLDİ

Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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KKKA ŞÜPHESİYLE TEDAVİ GÖREN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CENAZEYE KATILANLAR MASKE TAKTI

Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi. Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.

Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

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kene kırım kongo kanamalı ateşi Sivas bebek
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